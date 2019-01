Kilometr pod ledem. Vědci nalezli v desetitisíce let zamrzlém antarktickém jezeře želvušky

Až doposud vědci do tohoto jezera nahlíželi jen nepřímo, pomocí radarů – provrtání do jezera přirovnali k proniknutí do ztraceného světa. Že tam najdou tato zvířata, ale vůbec nečekali, uvedl mikropaleontolog David Harwood, který se na výzkumu podílel.

Překvapení ještě vzrostlo, když biologové zjistili, že někteří tvorové z jezera jsou původně suchozemští. Například osminohé želvušky připomínají druh, který se vyskytuje normálně v bažinách. Vědci objevili také podivné červy – další analýzy prozradily, že se jedná o kořeny pozemských rostlin. Biologové zatím nevyloučili možnost, že by alespoň korýši nemohli pocházet z oceánu, stejně pravděpodobné je, že vznikli v malých jezerech pokrytých ledem.

Svět před velkým ledem

Vědci se na základně doposud získaných poznatků domnívají, že tito tvorové obývali jezera a potoky v oblasti Transatlantických hor, které leží asi 50 kilometrů od Mercerova jezera. Mohlo to být buď během krátkých období před asi 10 tisíci lety, kdy docházelo ke krátkým oteplením, anebo už před 120 tisíci lety.

Jak se ale ochlazovalo, led tento život zahubil. Biologové zatím neznají odpověď na otázku, jak se mohli tito mikroskopičtí tvorečkové dostat do Mercerova jezera. Pomůže jim ale další výzkum, který by se měl pokusit datovat, z jaké doby želvušky a další tvorové z jezera pocházejí. Biologové se také pokusí analyzovat jejich DNA, což by mohlo, pokud uspějí, pomoci s poznáním minulosti ještě více.

„Je to naprosto skvělé,“ uvedl Slawek Tulaczyk, expert na ledovce z USA. „Rozhodně nás výsledky překvapily.“ Tulaczyk se domnívá, že jezero mohlo být v minulosti propojené podzemními řekami s povrchem – odtamtud mohly zvířecí mrtvoly do jezera prostě přitéci. Pro domněnku, že by želvušky mohly v jezeře žít, nesvědčí zatím jediný důkaz. Jejich nález by ale mohl prozradit víc o geologické i klimatické minulosti Antarktidy.

Co jsou želvušky?

Želvušky jsou maximálně jeden milimetr velcí, prakticky nezničitelní bezobratlí. Už krátce po jejich objevení na konci 19. století začali francouzští biologové zjišťovat, že želvušky jen tak nemůžou zabít. Již první pokusy ukázaly, že v normální vařící vodě je nezničí: při experimentech přežívaly želvušky teplotu až 120 stupňů Celsia, později při dalších pokusech některé druhy dokázaly zvládnout žít i ve vodě horké 150 stupňů.

Stejně bezproblémově však odolávaly i opačnému extrému – mrazu. Dospělé želvušky přežily i zchlazení na teplotu blízkou absolutní nule (272,8 stupně pod nulou).