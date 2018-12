Končí temná noc. Slunovrat fascinoval odjakživa, zachoval se i jako nejoblíbenější svátek

Keltové ovšem nezanechali písemné zprávy, které by vysvětlovaly, co pro ně zimní slunovrat znamenal a jak ho slavili. Podle současných novopohanských tradic umírá starý bůh a bohyně Matka rodí jeho nástupce. Tím může být zachránce Británie Artuš, jehož jméno odkazuje k medvědovi coby mytickému stvoření a předkřesťanskému „králi zvířat“. Soudobí Keltové zhasínají světla, loučí se se světem a pak světla znovu rozsvěcují a vstupují tak do nového období.

Tematiku světel a ohně známe i ze slovanského prostředí, kde měl oheň ochraňovat lidskou společnost – a možná proto dnes rozsvěcíme světla na vánočním stromečku.