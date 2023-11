Je třeba změnit přístup ke kolektivní obraně, říká šéf Vojenského výboru NATO Bauer

„Důležité je, abychom všichni věděli, co kdo dělá v různých regionech a jaký je příspěvek jednotlivých států k těmto úkolům,“ uvedl Bauer. „Potřebujeme více vojáků, potřebujeme více kapacit a budeme potřebovat také jiné uspořádání velitelských sil,“ prohlásil o požadovaných změnách v Severoatlantické alianci.

„Spojené státy jsou samozřejmě velice důležitý spojenec, protože to je skutečně největší ozbrojená síla v rámci NATO, takže zůstanou nadále nesmírně důležité,“ řekl. Mnoho států Aliance podle něj spoléhalo na to, že je v případě nouze dostanou z problémů. Pokud budou tyto země nyní více investovat do obrany, mohou se dostat až na úroveň USA, myslí si, Amerika ale podle něj „je a vždy bude“ členem Severoatlantické aliance.

Je nyní otázkou, zda soukromý sektor v obranném průmyslu mnoha států Aliance dokáže tváří v tvář ruské invazi na Ukrajině navýšit výrobní kapacitu, uvedl. „Za posledních třicet let jsme v podstatě založili svou výrobu na takové ty včasné dodávky, kdy se prostě dodává jenom tolik, kolik je nezbytně zapotřebí. Teď samozřejmě poptávka prudce narostla,“ řekl Bauer.

Hrozby pro NATO

Podle něj jsou dvě hlavní hrozby, jimž NATO čelí, a to Rusko a teroristické skupiny. „Na tom máme založenu naši strategii a také regionální plány. Na tyto hrozby jsme v zásadě připraveni,“ dodal.

Například Čínu neoznačil za hrozbu, ale za „hozenou rukavici“. Čína se stále více naklání určitým směrem a projevuje se ne vždy pozitivně v přímém sousedství NATO, podotkl. Asijská velmoc navíc velice rychle posiluje konvenční i jaderné ozbrojené síly a působí na stále více kontinentech, například v Africe. „Její úmysly nejsou zřejmé. Musíme ji bedlivě sledovat. Někdy máme z těch úmyslů obavu,“ uvedl. NATO navíc znepokojuje čínský „strategický vztah“ s Ruskem, v jehož rámci mu například dodává systémy duálního využití, které mohou Rusku pomoci budovat obranný průmysl.