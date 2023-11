Fico zvyšuje tlak na část médií. Zvažuje, že by je nevpustil ani na Úřad vlády

Právníci přitom upozorňují na fakt, že novináře si politik na vlastních akcích vybírat může, na Úřadě vlády však nikoliv. „Budeme využívat všechny další prostředky, které máme,“ ohradil se zástupce šéfredaktorky deníku SME Jakub Filo.

„Budeme se ptát a budeme klást otázky, budeme dál kontrolovat a budeme kritizovat politiky, pokud budou dělat něco špatně,“ pokračoval.

Podle Fica je povinností vlády na jedné straně informovat veřejnost, na straně druhé je prý „povinností médií informovat pravdivě a všestranně“. Markíza zatím situaci komentovat nechce, šéf Smeru–SD ovšem účast v jejích diskuzích už před volbami odmítal. Teď naznačuje i možné škrtání státní reklamy.

Možné rozdělení RTVS

Analytici upozorňují také na kroky vůči jinému médiu – veřejnoprávní RTVS. Nová vláda jej chce po letech opět rozdělit na samostatnou televizní a rozhlasovou instituci. Kabinet tvrdí, že to má prý posílit veřejnoprávnost, podle opozice však posílí spíše vládní vliv.

„Tento krok je pro nás nepřijatelný, je to krok do minulosti, ale s nominanty na ministerstvu kultury rovnou skok do středověku,“ prohlásil místopředseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling.