Vznik Budapešti komplikovala politika i chybějící mosty. Některé propasti zůstaly dodnes

Přesun hlavního města zpátky do „Budína-Pešti“ se stal jedním z cílů maďarské revoluce v roce 1848. V letech 1848–1849 se totiž do Pešti přesunul zemský sněm a sídlila tam i první uherská vláda, připomíná Zeman. A tak sílila myšlenka spojení měst. Spolu s porážkou revoluce ovšem z těchto plánů na nějakou dobu sešlo. „Nicméně už v listopadu 1850 učinilo nařízení císařské vlády z Budína a Pešti jeden administrativní obvod,“ dodává Zeman.

Před osmanským vpádem v roce 1526 přitom patřily Budín a Pešť k největším městům Uher, poznamenává Balla. Po obsazení Budína osmanskými vojsky v roce 1541 se ale hlavní město Uher přesunulo do Prešpurku – dnešní Bratislavy. „A i po vyhnání Osmanů na konci sedmnáctého století Habsburkové většinu úřadů v Prešpurku ponechali, neboť to bylo blízko do Vídně,“ zdůvodňuje historik.

Rozděleni nejen řekou

„Spojování měst byl vždy mimořádně obtížný úkol, ostatně ani Karlu IV. se nepodařilo spojit Staré a Nové Město pražské a čtyři pražská města sjednotil až Josef II. v roce 1784. V maďarském případě tu byla ještě větší překážka – a tou byla řeka. Od jara do podzimu fungoval přívoz, v zimě se chodilo přes led a v mezidobí zamrzání/tání se nedalo dostat na druhý břeh vůbec,“ popisuje Balla. O stavbu mostu se zasadil hrabě István Széchenyi, který byl zároveň propagátorem sjednocení měst. Monument, který je dnes známý jako Széchenyiho řetězový most, byl oficiálně otevřen v roce 1849, podotýká Zeman.

Chybějící most ovšem nebyl jediným problémem. Ačkoliv jednotlivé politické reprezentace deklarovaly, že jsou pro spojení, jelikož jde o národní zájem, když došlo na lámání chleba, vymýšlely, proč to nelze uskutečnit, upozorňuje Balla s tím, že do spojení vstupovala města z různých pozic – Budín s počtem 54 tisíc obyvatel byl sídlem panovníka, který sem přijížděl z Vídně. A zatímco dvousettisícová Pešť se rozvíjela nejrychleji, Starý Budín byl malým zemědělským městečkem s šestnácti tisíci obyvateli. „Města si hlídala své výsady. Pešť jako nejsilnější partner poukazoval na to, že menší města jsou ekonomicky slabá a pro Pešť je takové spojení nevýhodné,“ vysvětluje historik.