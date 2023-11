„Nevzpomínám si.“ Ivanka Trumpová vypovídala u soudu v kauze podvodů

Exprezidentova dcera popřela, že by věděla o tom, že z finančního výkazu v červnu 2011 vyplývalo, že celková hodnota jmění jejího otce byla 4,2 miliardy dolarů (zhruba 96,5 miliard korun), uvedla stanice CBS.

„Nevzpomínám si“ nebo „na to si nepamatuji“ bylo podle médií nejčastější odpovědí Trumpové na dotazy ohledně dokumentů a e-mailů z roku 2011, kdy s Deutsche Bank jednala o půjčce pro golfový resort Doral. Z dokumentů předložených obžalobou prý vyplývá, že Trumpová hrála roli ve financování nákupu nemovitosti, ze které se později stal Trumpův luxusní hotel ve Washingtonu, uvedl list The New York Times (NYT). Oproti svému otci, který vypovídal v pondělí, bylo podle něj její vystupování před soudem klidnější.

Trumpova firma podle soudu podváděla

Soudce Arthur Engoron už dříve rozhodl, že Trump Organization podváděla banky a pojišťovny zveličováním svého majetku, a to podle prokuratury asi o dvě miliardy dolarů (téměř 46 miliard korun), což firmě umožnilo zbohatnout asi o sto milionů dolarů (asi 2,3 miliardy korun).

Nyní zbývá určit, zda Trump a jeho firma porušili newyorské zákony a případný trest. V procesu nefiguruje porota, verdikt je tak zcela na Engoronovi. Na rozdíl od jiných Trumpových kauz mu v této nehrozí trest odnětí svobody.

Kromě případného trestu soudce rozhodne o šesti dalších tvrzeních prokuratury v čele s newyorskou generální státní zástupkyní Letitiou Jamesovou, která se mimo jiné snaží prokázat, že Trump se dopustil pojišťovacího podvodu, falšoval obchodní záznamy a účetní závěrky a další delikty ve své podnikatelské činnosti připravoval.