„Nevíme, kde je a čím prochází.“ Příbuzní unesených do Pásma Gazy čekají na zprávy o svých bližních

Někteří souhlasí s přístupem vlády, tedy žádné příměří, dokud nebudou rukojmí na svobodě. Eli říká, že pro to, aby se mohl znovu setkat se svou dcerou Liri, by přistoupil téměř na cokoli. „Unesli, koho mohli, a na nic se neptali. Otázku, za co je propustí, musí zodpovědět oni – Hamás, ne já,“ myslí si Eli Elbag, otec unesené dívky.

Teroristé dosud propustili jen čtyři rukojmí. Jedno další osvobodila izraelská armáda. Ostatních dvě stě čtyřicet ani v úterý nezasedlo ke stolu se svými rodinami.