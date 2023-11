Úředník z Trumpovy administrativy dostal za účast na útoku na Kapitol šest let

„Vaše jednání ze 6. ledna je šokující a nehorázné,“ řekl soudce Trevor McFadden, když vynášel rozsudek. „Máme vládu práva, nikoli vládu lidí,“ uvedl soudce, který byl do své funkce stejně jako před lety Klein dosazen za Trumpova úřadování.

Klein dostal pozici na ministerstvu zahraničí na začátku Trumpova mandátu poté, co pracoval na jeho předvolební kampani. Působil v oddělení, které má na starosti Jižní Ameriku, a deník The New York Times jej kdysi označil za „středně vlivného“ činitele v minulé administrativě. Na post u diplomacie rezignoval den před koncem Trumpova mandátu.