Trump tvrdí, že je stíhán v souvislosti s útokem na Kapitol

Smithův tým nedávno proti republikánskému politikovi vznesl obvinění z neoprávněného přechovávání citlivých vládních dokumentů po odchodu z úřadu. Těsně předtím, než obvinění poslala k soudu velká porota, Trump také dostal dopis, v němž jej prokurátoři informovali, že je „terčem“ vyšetřování.

Exprezident na své platformě Truth Social uvedl, že nové uvědomění jeho právníci dostali v neděli večer, načež byl o věci informován. „Vyšinutý Jack Smith (…) poslal dopis (zase to bylo v neděli večer!), kde uvádí, že jsem terčem vyšetřování velké poroty ve věci 6. ledna,“ napsal Trump v odkaze na datum, kdy jeho příznivci v roce 2021 vtrhli do sídla Kongresu při projednávání výsledků prezidentské volby roku 2020.

Trumpův podíl na útoku na Kapitol

Trump po hlasování odmítl uznat, že jej současný prezident z Demokratické strany Joe Biden porazil ve spravedlivých volbách, a místo toho šířil fámy o podvodech s hlasy a naléhal na činitele v klíčových státech. Smithův tým jeho chování vyšetřuje řadu měsíců a před velkou porotou v této souvislosti nedávno vypovídal i Trumpův zeť Jared Kushner. Vyšetřovatelé také zkoumají Trumpův podíl na násilnostech ze 6. ledna, které byly jakýmsi vyvrcholením povolební kampaně poraženého kandidáta.

Z čeho by exprezident mohl být obviněný, není jasné. Mluvčí Smithe se podle agentury AP odmítl k aktuálnímu vývoji vyjádřit.

Pokud by velká porota i v této věci obvinění navržené vyšetřovateli schválila, znamenalo by to pro Trumpa třetí obžalobu v době, kdy se uchází o návrat do Bílého domu. K soudu se kromě kauzy utajovaných dokumentů letos dostal také případ platby pornoherečce a údajné milence v době před prezidentskými volbami roku 2016.