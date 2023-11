Dva miliony Afghánců musí opustit Pákistán. V jejich vlasti ale vládne Taliban, před nímž mnozí z nich prchli

Muži, ženy a děti mají celé životy sbalené na náklaďácích nebo vozících a jsou na cestě zpět do Afghánistánu. Někteří z něj uprchli před dvěma roky, když nad Kábulem zase zavlál prapor radikálních islamistů z Talibanu. Jiní žili v Pákistánu desítky let.

Za sebou nechávají domovy, které už rovnají se zemí bagry. Před sebou mají nejistotu, strach a pravděpodobně ještě nuznější podmínky, než ve kterých žili doteď.

Nádraží v Karáčí je rušnější než obvykle, většina přeplněných autobusů míří na hranice. Pětačtyřicetiletý Nejmulláh do nich s rodinou zatím nenasedl, jako mnoho ostatních si návrat nedovede představit a schovává se doma. „Už je zima, půl roku bude sníh. Nevím, jak by to děti zvládly. Dům už tam nemáme,“ svěřil se afghánský imigrant.

Pákistánská vláda ale slibuje tvrdý postup. Pryč musejí všichni imigranti bez platného povolení, jinak jim hrozí zadržení a deportace. To, kde žijí, má prý policie zmapované. „Ti, kteří půjdou dobrovolně, to budou mít daleko lehčí než ti, které přinutíme silou,“ slíbil pákistánský ministr vnitra Sarfraz Bugtí. Podle vlády necílí opatření na žádnou národnost, sama ale přiznává, že z drtivé většiny dopadá na Afghánce – konkrétně na polovinu ze skoro čtyř milionů, co v zemi žijí.