Arménie nevidí výhody v přítomnosti ruských základen v zemi, uvedl její premiér

Arménský premiér Nikol Pašinjan nevidí žádné výhody v pokračující přítomnosti ruských základen na území své vlasti. Řekl to v rozhovoru s deníkem The Wall Street Journal. V něm reagoval na zářijovou vojenskou ofenzivu Ázerbájdžánu, při níž Baku ovládlo Náhorní Karabach, tamní separatistické úřady kapitulovaly a většina z asi 120 tisíc etnických Arménů z regionu uprchla ve strachu z ázerbájdžánských represí. To vše přesto, že status quo na místě zajišťovali ruští vojáci.