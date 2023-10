Krize v Kongresu nebere konce. Republikán Scalise vzdal klání o křeslo šéfa sněmovny

Osmapadesátiletý Scalise z Louisiany byl po sesazení dřívějšího předsedy Kevina McCarthyho logickou volbou, neboť působil jako „dvojka“ republikánů ve sněmovně. Strana jej nominovala po interním středečním hlasování, v němž získal podporu 113 z 221 republikánských kongresmanů.

K vítězství v řádné volbě by ale potřeboval hlasy téměř všech stranických kolegů, což po dni jednání s kongresmany vyhodnotil jako nedosažitelnou metu.

„Musíme docílit toho, aby každý odložil svou agendu stranou a soustředil se na to, co tato země potřebuje,“ řekl po čtvrteční schůzce Scalise novinářům. „Sněmovna reprezentantů potřebuje předsedu. Potřebujeme sněmovnu znovu uvést do chodu,“ dodal.