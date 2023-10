Třetí Pellegrini se směje, jeho Hlas rozhodne o slovenské vládě

Ficův Smer–SD nakonec s náskokem porazil Šimečkovo Progresívne Slovensko. Zatímco dvě nejsilnější strany se praly, po volbách se směje ta třetí. Pellegriniho Hlas skončil v závěsu favoritů a od obou může čekat štědré nabídky.

„My si uvědomujeme svou pozici strany, bez které nemůže vzniknout žádná nová koalice, ať už jednoho, nebo druhého typu. A proto budeme zodpovědně přistupovat k těmto jednáním,“ avizoval Pellegrini.

Jeho Hlas veřejně nadále mluví o možnosti vládnutí s oběma silnějšími stranami a využívá toho, že jakákoliv budoucí vláda se bez něj neobejde. Ficův Smer by Hlasu mohl nabídnout klíčová ministerstva vnitra nebo práce a sociálních věcí, samotný Pellegrini by mohl usednout do křesla šéfa jednokomorového parlamentu. Ke spolupráci se Smerem se kloní vícero důležitých členů vedení Hlasu.

„Nebudu nějakou ‚podržtaškou' ani výtahem k moci. Buď to bude i podle našich představ, nebo taková vláda nevznikne a za čtrnáct dní se začne jednat s jiným,“ prohlásil Pellegrini.