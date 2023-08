Prokurátorka v Georgii chce proces s Trumpem v říjnu

Nejlepší obhájce pro Trumpa

Americká média ve čtvrtek informovala, že Trump si krátce před termínem ve věznici najal nového právníka. Před justičními orgány v okresu Fulton ho bude zastupovat advokát Steve Sadow, který platí za nejlepšího obhájce v Georgii.

Trump a další čelí obviněním, že nelegálně zasahovali do volebního procesu v Georgii, když se různými způsoby snažili zvrátit těsnou porážku republikánského politika v prezidentských volbách v roce 2020. Jde o čtvrtou trestní kauzu, v níž velká porota schválila obvinění někdejšího prezidenta. Ten jakékoli provinění odmítá a vykresluje se jako oběť politické perzekuce.

Většina republikánských voličů Trumpovi fandí

Trump je prvním obžalovaným exprezidentem v dějinách USA, zároveň se znovu uchází o pozici hlavy státu a je favoritem na zisk nominace Republikánské strany do prezidentských voleb v roce 2024.

Jeho preference mezi republikánskými voliči od oznámení prvních obvinění ještě mírně stouply a nyní jsou lehce nad padesáti procenty. Trump by mohl do Bílého domu kandidovat i v případě odsouzení. Pokud by zvítězil, mohl by sám sobě udělit milost ve federálních případech. Touto cestou se však nemůže vypořádat s obviněními na úrovni jednotlivých států, jako jsou ta v Georgii.