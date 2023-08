Biden navštívil havajský ostrov Maui. Po požáru zde stále pohřešují stovky lidí

Biden ocenil „pozoruhodnou odolnost“ obyvatel ostrova Maui a prohlásil, že Amerika bude stát při nich tak dlouho, jak bude třeba.

„Soustředíme se na to, co bude dál. To je dlouhodobá obnova (…) a děláme to společně,“ řekl Biden po prohlídce zpustlého města Lahaina. Dodal, že zajistí, aby „vaše hlasy byly vyslyšeny“ a aby byly respektovány místní tradice a přání.

„Americký lid stojí při vás,“ řekl přeživším požárů. Biden kvůli návštěvě Maui přerušil svou dovolenou v Kalifornii.

Mnozí přihlížející vítali manžele Bidenovy gestem šaka, což je gesto nataženého palce a malíčku, které signalizuje aloha, havajské slovo, které se často používá jako pozdrav. Hrstka dalších lidí naopak držela vztyčené prostředníčky, poznamenal zpravodaj ČT ve Spojených státech Bohumil Vostal.