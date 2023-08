Kyjev do bojů nasadil 82. brigádu, vyzbrojenou a vycvičenou Západem. Má jít o silný trumf

Premiérové nasazení 82. brigády na bojiště naznačuje, že tato nová jednotka má vytvořit nový tlak na relativně statickou frontovou linii, uvedl britský list The Telegraph.

Podle dostupných zdrojů zřejmě právě toto 82. brigáda nyní dělá. Institut pro studium války (ISW) před několika dny napsal, že „ukrajinské síly postoupily do Robotyne.“ A ukrajinští blogeři začali vzápětí vyzdvihovat úspěchy brigády. Jeden z nich (War Zone+) podle webu The Kyiv Independent uvedl, že okamžitě po nasazení záloh, včetně 82. brigády, následoval postup v tomto úseku fronty.

The Telegraph nedávno také uvedl, že Ukrajinci upravují britské tanky Challenger 2 tak, aby lépe čelily útokům ruských bezpilotních letounů. Na vrch tanků byly přivařeny síťové klece. Ty slouží k obraně proti dronům, které Rusko využívá, aby shazovaly munici, i proti „sebevražedným“ dronům.

Kyjev během současné protiofenzivy dosud při snaze probít se ruskou obranou utrpěl velké ztráty, píše WP, a to i přesto, že měl k dispozici nově dodanou západní techniku včetně amerických bojových vozidel Bradley, tanků Leopard 2 německé výroby a dalších. Spojenci Kyjeva takové ztráty při postupu očekávali, domnívali se však, že se ukrajinským vojákům při tom podaří prolomit hlavní ruskou obrannou linii, uvádí nejmenovaní američtí a západní představitelé.

Pokud se jejich předpoklad potvrdí, bude to znamenat, že Kyjev nesplní hlavní cíl současné protiofenzivy, kterým je přerušení pozemního koridoru z Ruska na anektovaný Krymský poloostrov, píše WP.

Zmíněná obec Robytyne je přitom asi sedmdesát kilometrů vzdálená od klíčového jihoukrajinského města Melitopol, které okupuje ruská armáda. V utajené analýze, jejíž obsah nyní sdílely anonymní zdroje s listem The Washington Post (WP), však americké zpravodajské služby odhadly, že ukrajinská armáda tohoto města nedosáhne. Hodnocení zpravodajských služeb se opírá o schopnost Ruska bránit okupované území skrze zaminování rozsáhlých území a budování zákopů.

Cesta k Melitopolu je nesmírně náročná a i znovudobytí bližších měst, jako je Tokmak, bude obtížné, řekl analytik Rob Lee z ústavu Foreign Policy Research Institute. „Rusko tam má tři hlavní obranné linie a pak opevněná města. Nejde jen o to, zda Ukrajina dokáže prolomit jednu nebo dvě linie, ale o to, jestli zvládne překonat všechny tři a zda má dostatek sil, aby dosáhla významného cíle, jako je dobytí Tokmaku,“ uvedl odborník.

Miny, děla, týl

Bude tedy i na 82. brigádě, zda dokáže tuto skepsi amerických zpravodajců úspěchem v terénu vyvrátit. Tedy zda se jí podaří dobýt Robotyne, své případně získané pozice také udržet a pak postupovat dál.

Nebude to snadný úkol. Ukrajinský plukovník Petro Černyk řekl webu The Kyiv Independent, že letní protiofenziva postupuje na jihu pomalu kvůli třem liniím ruské obrany. První tvoří minová pole táhnoucí se několik kilometrů do šířky. V druhé linii je dělostřelectvo, technika a personál. Ve třetí jsou týlové jednotky, které mají zajišťovat různé druhy podpory.

Pokud by se ukrajinským jednotkám podařilo dosáhnout na některém místě fronty průlomu, kterým by se mohla 82. brigáda vydat vpřed, bude také nutno zajistit její dostatečné zásobování. Spojené státy v této souvislosti přislíbily, že zajistí dostatek zásobovacích vozidel.

Členové Azova jsou opět v boji

Do bojů na Ukrajině se podle The Kyiv Independent zapojili také bývalí členové ukrajinského pluku Azov. Plukovník Mykola Uršalovič uvedl, že „brigáda speciálních operací Azov se zotavila a začala plnit bojové úkoly v oblasti Serebrjanského lesa.“

Vojáci Azova stáli loni v čele několikatýdenního ukrajinského odporu proti ruským silám z bunkrů a tunelů pod obřími ocelárnami v Mariupolu, strategickém přístavu na jihu Ukrajiny. V květnu se s dalšími spolubojovníky na rozkaz ukrajinské armády vzdali.

V září přišla zpráva o výměně zajatců, při které se Kyjevu podařilo dostat z ruského zajetí 215 lidí včetně pěti velitelů, a to výměnou za 55 ruských nebo proruských zajatců a oligarchu Viktora Medvedčuka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poté prohlásil, že pětice velitelů bude do konce války žít v Turecku. Podle agentury Reuters to byla jedna z podmínek výměny, kterou zprostředkovala Ankara. Tato podmínka však byla letos v červenci porušena, když je Zelenskyj odvezl z Turecka českým vládním speciálem.

Původně prapor Azov vznikl v roce 2014. Tato dobrovolnická milice poté bojovala na východě země proti separatistům podporovaným Ruskem, časem se začlenila do ukrajinské národní gardy. Mnozí Ukrajinci členy pluku Azov vnímají jako hrdiny, Moskva je naopak vykresluje jako neonacisty a ruské úřady loni označily pluk za teroristickou organizaci.