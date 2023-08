Prodej aut se v Rusku dostal na předválečnou úroveň. V kurzu jsou čínské značky

Cherry nebo Haval. Vozy těchto čínských automobilek už několik měsíců dominují žebříčku prodejů v Rusku. „Nejdřív jsme očekávali, že Rusové budou mít předsudky vůči čínským automobilům, ale tato auta jsou dobré kvality,“ uvedl výkonný ředitel prodejce Fresh Auto Moskva Andrej Uruzgin.

Přejít k čínským značkám? Žádný problém

V tomto autosalonu prodávají například sportovní vůz čínské automobilky Cherry. Ten je nyní v Rusku nejprodávanějším zahraničním modelem.

Zaměstnanec autosalonu Anton Mužčinskij prodává nová auta přes 13 let. Do poloviny loňského roku nabízel jenom západní značky. Říká, že přejít na čínské modely nebyl žádný problém. „Dřív to byl velký rozdíl. Reálně se to ale vyrovnává. Čína v autech velmi úspěšně postupuje vpřed.“