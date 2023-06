Ukrajina má nového hrdinu. Svérázný logistik se v Bachmutu vyhýbal kulkám, aby doručil náboje

Loni na podzim jednotku vyslali do Bachmutu, kde měla zajistit zásobování prvních linií. Když se vojáci dostali do města, původní plán vracet se po 48 hodinách zpátky do týlu ztroskotal. Kvůli masivním útokům nepřítele museli logistici dva týdny přespávat u první linie.

Jejich hlavním úkolem bylo dostat zásoby munice na pozice jednotek podél celé linie, která by se jinak zhroutila. V tu chvíli se ukázala Danilova odvaha. Vzal zodpovědnost do svých rukou a vedl za sebou skupinu třiceti lidí. „Všichni leželi, nebo seděli, báli se zvednout hlavu. A mezitím Danilo běhal s bednami s náboji. Běhal, nosil… Vyprávěli mi, jak se v běhu vyhýbal střelám, které za ním vrážely do zdi. A on se prostě hnal dopředu a nesl lidem munici. Šikula!“ konstatuje velitel Denys.

Vzdálenost pozic byla zhruba čtyři kilometry, které logistici zdolávali několikrát za den. S sebou nesli minimálně padesát kilogramů zásob. „Do jednoho pytle jsme dali munici. Do druhého pytle jsme dali jídlo a vodu. Hodíš si to na obě ramena a utíkáš. Pohodlné to není,“ popisuje své pocity Danilo.