Američané a Belgičané oznámili další vojenskou pomoc Ukrajině

Americká vojenská pomoc bude především zaměřena na protivzdušnou obranu, konkrétně odpalovací zařízení a rakety Hawk, dělostřeleckou munici ráže 105 a 203 milimetrů, bezpilotní systémy Puma, raketové systémy naváděné laserem, munici do systému Patriot a prostředky pro výcvik a údržbu. Oznámil to Pentagon.

Obsah oznámeného balíku pomoci je v souladu s prohlášeními Bílého domu. Podle něj je pro Spojené státy při pomoci Ukrajině nyní klíčové, aby země napadená Ruskem dokázala ubránit své nebe před útoky na civilní infrastrukturu, ale také aby získala techniku potřebnou k provedení dlouho ohlašované protiofenzivy. O jejím začátku už informovala americká média a v pátek o tom hovořil také ruský vůdce Vladimir Putin.

Tento balík zvýšil hodnotu celkové vojenské pomoci Ukrajině od začátku ruské invaze v únoru 2022 na zhruba 39 miliard dolarů (asi 859 miliard korun). Dvě miliardy dolarů, které USA na nejnovější vojenskou pomoc vydají, vezme Pentagon ze zvláštního fondu vytvořeného pro podporu Ukrajiny. Vojenskou techniku objedná u výrobců, vybavení tedy nepůjde přímo z amerických zásob, připomíná agentura Reuters. Na dostupnosti objednané techniky bude záviset i doba jejího dodání ukrajinské armádě.

Belgie dodá munici co nejdříve

Belgie dodá ukrajinské armádě dělostřeleckou munici ráže 105 milimetrů. Oznámilo to belgické ministerstvo obrany. Podle něj Belgie zatím poskytla Kyjevu vojenskou pomoc celkem za 306 milionů eur (7,2 miliardy korun).

„Munici nakoupíme od belgického průmyslu a dodáme v nejbližším možném termínu,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení.

„Dodáváme to, co Ukrajinci aktuálně potřebují, a to se vyvíjí v čase. Poslední dobou je tu důraz na protitankové střely, protivzdušnou obranu, ženijní vojsko a dělostřelectvo,“ uvedla belgická ministryně obrany Ludivine Dedonderová v rozhovoru pro list Le Soir. Podle ní dosud Belgie na Ukrajinu poslala například lehké automatické pušky, munici, protitankové střely nebo minomety a pomohla vycvičit sedm set ukrajinských vojáků.