Mirzijojev smí vládnout do roku 2040. Uzbekové odhlasovali i garanci některých práv a svobod

Pro změny v ústavě se vyslovilo 90,21 procenta hlasujících, uvedla ústřední volební komise. Výsledek není překvapivý, neboť mnohé nevládní organizace Uzbekistán i navzdory nedávným reformám stále považují za autoritářský stát, upozornila agentura AFP. Mirzijojev má prakticky neomezenou moc, trvá porušování lidských práv a v zemi prakticky neexistují opozice ani nezávislá média.

Pětašedesátiletý Šavkat Mirzijojev stojí v čele země od roku 2016. Změny, o kterých se hlasovalo, mu mají prodloužit prezidentský mandát z pěti na sedm let a ponechat maximálně dvě možná prezidentská období. Druhý mandát mu končí v roce 2026, změnou ústavy se ale podle některých výkladů předchozí mandáty nebudou započítávat.

Zmírnění zákazů a represí

Uzbekistán má od vyhlášení nezávislosti v roce 1991 teprve druhého voleného prezidenta. Tím prvním byl autoritářský vládce Islam Karimov, který stál v čele středoasijské země 27 let. Mirzijojev byl třináct let jeho premiérem. Po nástupu do prezidentského úřadu otevřel zemi zahraničním investicím, zlepšil vztahy se sousedy, zmírnil omezení náboženských svobod a propustil desítky politických vězňů.