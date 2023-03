Trumpův případ je průlomem v politické kultuře, míní Klvaňa. Obviněných prezidentů přibyde, řekl Fištejn

Příští týden americké úřady odeberou Donaldu Trumpovi otisky prstů, pořídí jeho policejní fotografie a předvedou jej před soudce. Trump se stal prvním obviněným bývalým prezidentem USA v historii. Podle velké soudní poroty v New Yorku existuje dostatek důkazů, že se dopustil finančního podvodu během kampaně v roce 2016. Obvinění ale Trumpovi podle zákona nebrání, aby kandidoval nebo byl zvolen do nejvyššího úřadu.

Historické obvinění bývalého amerického prezidenta by mohlo otevřít novou éru. Je prvním, ale rozhodně ne posledním, míní Fištejn. „Amerika je natolik rozdělená ve svých názorech, že toto jen přileje oleje do ohně. Jsem přesvědčený, že to není první případ,“ uvedl komentátor.

„Je to průlom do americké politické kultury,“ řekl Klvaňa. Obvinění Trumpa však nesouvisí s rozdělenou společností, domnívá se. „To souvisí s jeho chování. Chování je opravdu bezprecedentní,“ doplnil. Doplnil, že exprezident čelí čtyřem vyšetřování a obvinění vzešlo z toho, které se jeví nejméně závažným.

Podle Klvani lze předpokládat, že podporovatelé Trumpa vyjdou do ulic a „budou se snažit diktovat soudům, jak mají rozhodovat,“ řekl. Podporu má exprezident i mezi členy republikánské strany, i když body obvinění nejsou stále známé. „Představte si, by Donald Trump byl obviněn z vraždy. Myslíte si, že by republikáni reagovali stejně? Já se obávám, že ano. Že by našli důvody k tomu, označit obvinění za politický proces,“ řekl.