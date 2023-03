Slovenská vláda schválila předání stíhaček MiG-29 Ukrajině

Slovenská vláda schválila předání třinácti stíhaček MiG-29 a části raketového systému KUB Ukrajině. Oznámil to premiér Eduard Heger a ministr obrany Jaroslav Naď (Demokrati). Darování strojů, náhradních dílů a 200 protiletadlových raket se uskuteční na základě mezivládní dohody a Bratislava za to dostane kompenzace od spojenců. Slovensko své migy loni vyřadilo z provozu. Kreml uvedl, že dodávky stíhaček jsou jen dalším důkazem o rostoucím zapojení členských států NATO do konfliktu. Rozhodnutí Hegerovy vlády kritizovala i slovenská opozice.