Ukrajina chce mír, to Putin musí stáhnout svá vojska, prohlásil premiér Heger v rozhovoru pro ČT

Slovensko čekají v září předčasné volby, ve kterých bude Heger kandidovat se svým novým hnutím Demokrati. Doufá, že návštěva českého prezidenta pomůže vysvětlit lidem, proč je důležité podporovat Ukrajinu. „Je to důležité pro samotné Ukrajince (…), ale je to velmi důležité pro bezpečnost Slovenska a troufám si říct i celé Evropy a také pro ekonomickou prosperitu, protože jsme sousedící země.“

Petr Pavel se v minulosti vyjadřoval kriticky ke spolupráci států Visegrádské skupiny (V4). Podle Hegera je to dlouhotrvající formát, který má smysl, spolupráce ale není užitečná v každé oblasti. Zmínil zejména neshodu ostatních členských států s Maďarskem ve vztahu k rusko-ukrajinské válce.

Na řešení rusko-ukrajinského konfliktu se Heger dívá jednoduše. „Nejhlasitější hlas, který chce mír, je Ukrajina (…), ten, kdo mír odmítá, je Vladimir Putin. Jsou to jeho vojska, která napadla Ukrajinu, a na to, aby mír nastal, stačí, aby je stáhl,“ říká slovenský premiér.

Z této krize se ale podle Hegera můžeme poučit a do jisté míry se to děje. Připomněl snahu o vstup Finska a Švédska do NATO a rychlost, s jakou jej některé země ratifikovaly. Díky válce se podle něj také Evropa rychleji odpojila od ruských zdrojů a diverzifikovala je.