Prahu a Tchaj-pej má spojit přímá letecká linka, stát ji povolil

Letiště Praha v minulých dnech uvedlo, že se o zavedení linky do Tchaj-wanu jedná. Pokud do toho dopravce půjde, šlo by o další dálkovou linku letiště. V současnosti jsou v letovém řádu pouze spoje do Dubaje a Dauhá, v následujících měsících by měly přibýt například také do Soulu a New Yorku.

Před vypuknutím covidové pandemie měla Praha přímé pravidelné linky do dalších měst USA, Kanady nebo Číny, většina z nich však dosud obnovena nebyla. Letiště v předchozích měsících avizovalo, že jedná i o dalších dálkových destinacích.