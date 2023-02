Čeští záchranáři v Turecku vyprostili 76 mrtvých, chystají se k návratu

Podle zpravodaje ČT Václava Černohorského, který je na místě, čeští hasiči v Adiyamanu hledají v už pouze zemřelé. „Záchranářské práce, tedy pátrání po přeživších, z drtivé části skončily. V ojedinělých případech se stále daří na jiných místech vysvobozovat přeživší, ale už je to naprostá výjimka,“ sdělil. Probíhají tedy vyprošťovací práce obětí a péče o přeživší.

Největším problémem je zima podle něj ve vesnicích, které leží v nadmořských výškách přes tisíc metrů. Černohorský podotkl, že lidé tam jsou ve velké zimě pouze ve stanech a potřebovali by teplejší zázemí. Pomoc přislíbil Katar. Ten do Turecka posílá kontejnery, které byly určeny k ubytování fanoušků během nedávného fotbalového mistrovství světa, připomněl Černohorský.

V pátek se čeští záchranáři vrátí

Počet záchranných týmů v oblasti Adiyamanu se postupně snížil z pondělních 21 na středečních šest mezinárodních skupin, z nichž dvě byly ze Spojených států. „Podle statistik evidovaných v systému operací týmů USAR stojí čeští hasiči za vyproštěním více než čtvrtiny všech obětí ve městě,“ uvedl Kozák.

Záchranáři se do Česka vrátí v pátek. Na pražské letiště by měli dorazit po půl čtvrté odpoledne. Letoun pak bude pokračovat do Ostravy, kde se přistání plánuje krátce po půl osmé.

Zemětřesení, které 6. února postihlo jihovýchod Turecka a severozápad sousední Sýrie, si vyžádalo podle posledních údajů přes 41 tisíc obětí. Z toho víc než 35 400 mrtvých je v Turecku. Zraněno bylo přes sto tisíc lidí. I desátý den po zemětřesení záchranáři v Turecku ve středu vyprostili ze sutin tři živé ženy a dvě děti. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jde o nejhorší přírodní katastrofu v oblasti za poslední století.