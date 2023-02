Izraelci protestují proti justiční reformě, která by oslabila nejvyšší soud

Navrhovaná reforma by pravicovému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi zajistila větší kontrolu nad justiční mocí. „V Izraeli se soudci vybírají panelem, který má devět členů, z toho pět jsou právníci nebo soudci. (…) Izraelská vláda říká, že to je špatně, že tam chybí veřejný kontrolní prvek v podobě parlamentu,“ přibližuje zpravodaj ČT v Izraeli David Borek, jak by se změnil proces jmenování soudců.

Kontroverznějším bodem reformy podle něj je vládní návrh, který omezí možnost nejvyššího soudu prověřovat uměřenost zákonů. A vůbec nejspornější částí novely je snaha kabinetu zjednodušit možnost, jak parlamentní většina může přehlasovat verdikt nejvyššího soudu. Borek upozorňuje, že v Izraeli tato instituce zastává velmi významnou roli – jako by se v Česku spojil Nejvyšší, Nejvyšší správní a Ústavní soud.

„Samozřejmě to znamená, že se dramatickým způsobem mění poměr sil mezi justiční, legislativní a exekutivní mocí,“ konstatuje blízkovýchodní korespondent.

Ústavní výbor izraelského parlamentu v pondělí poslal k prvnímu čtení na plénu první část sporné reformy. Podle agentury Reuters mělo jednání výboru bouřlivý začátek, při němž byli z místnosti za pokřiku „hanba“ vykázáni nejméně tři opoziční zákonodárci.