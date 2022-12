Rajská zahrada v srdci Atlantiku. Azorské Pico a „Modrý ostrov“ jsou světy hortenzií a sopek

Pico je rovněž oblíbenou destinací milovníků vína, které se hojně pěstuje v západní části ostrova. Organizace UNESCO prohlásila místní tradiční hrazení s lávovými zídkami za světové kulturní dědictví. Sopečná půda ostrova je bohatá na živiny a poskytuje ideální podmínky pro výrobu stolních vín a likérů.

Azorská vína, zejména právě ta z ostrova Pico, se v posledních letech dostávají ve světě opět do povědomí, vinařství je však ve skutečnosti starou ostrovní tradicí. Právě víno bylo až do katastrofy v 19. století, kdy úrodu zničily plísně a révokaz, hlavním obchodním artiklem ostrova. Pico mělo v té době asi 40 tisíc akrů vinic a místní vyváželi víno do celého světa.

Během bolševické revoluce v roce 1917 se dokonce našla ve sklepě ruského cara lahev právě z tohoto ostrova, uvádí časopis Forbes. Poslední dekády se ale vinaři ke svému poslání úspěšně vracejí.