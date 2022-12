Ukrajině se nedostává munice, Česko by mohlo obnovit výrobu střel sovětské ráže

Každý den vypálí Ukrajinci tisíce střel na obranu proti ruským jednotkám, raketám a íránským dronům. Zbrojní sklady Ukrajinců i jejich spojenců se proto tenčí.

Denně se na Ukrajině podle expertů vypálí tolik střel, jako za měsíc války v Afghánistánu. V létě Ukrajinci na Donbasu vypálili šest až sedm tisíc dělostřeleckých nábojů, řekl americkému listu vysoce postavený představitel NATO. Rusové tehdy stříleli 40 až 50 tisíc nábojů denně. Spojené státy přitom vyrobí měsíčně jen 15 tisíc dělostřeleckých nábojů, upozornil The New York Times.

Výroba nestačí

Ruská agrese tak ukázala, že výrobní kapacity NATO nejsou dostačující. I Pentagon jakožto klíčový podporovatel Ukrajiny musí ujišťovat, že má ve skladech dost zbraní na ochranu svých strategických zájmů ve světě.

„Hodnotíme, co je v našich zásobách, abychom mohli říct: 'OK, máme určité množství a nepůjdeme níž, abychom byli spokojení ohledně naší připravenosti. A Ukrajině dodáme, co potřebuje',“ říká mluvčí amerického ministerstva obrany Sabrina Singhová.

Možnosti máme, tvrdí Černochová

Situace je natolik vážná, že je v jednání financování obnovy výroby starých střel ve zbrojovkách v Česku, Bulharsku a na Slovensku. Bývalé sovětské satelity by tak víc než třicet let po pádu železné opony mohly pomoct Kyjevu v obraně proti okupaci z Kremlu.

„Česká republika možnosti na výrobu některých typů munice má vzhledem k tomu, že je tu celá řada firem, které buď zprivatizovaly tyto podniky, nebo pořád drží nějaké výrobní linky,“ vysvětluje ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Podle listu The New York Times má jít o střely ráže 152 a 122 milimetrů ze sovětských dob, které stále do většiny svých děl používá Ukrajina.