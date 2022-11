Den po severokorejském raketovém testu létaly nad poloostrovem americké jaderné bombardéry

V pátek vystřelila Severní Korea raketu, která podle státní agentury KCNA doletěla téměř do tisícikilometrové vzdálenosti a vystoupala do šestikilometrové výšky. Japonsko uvedlo, že má střela dolet až 15 tisíc kilometrů, zasáhla by tedy území Spojených států. Severokorejský vůdce Kim Čong-un se potom nechal slyšet, že jaderné síly KLDR jsou schopné odradit jinou zemi od jaderného útoku a vyzval k rozsáhlejšímu a intenzivnějšímu tréninku jaderných jednotek.

Den poté se nad Korejským poloostrovem objevilo množství vojenských letadel jihokorejského i amerického letectva. Jádrem byly bombardéry B-1B, které používají Vzdušné síly Spojených států od 80. let jako nosiče jaderných zbraní. Doprovodily je jihokorejské bojové stíhačky F-35 a americké F-16.

Společné manévry s Američany ohlásilo na sobotu i Japonsko.