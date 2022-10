Kanye West přichází o sponzory. S americkým rapperem přestal spolupracovat Adidas i Gap

„Jedná se o dlouhodobé partnerství, jehož hodnota se podle odhadů pohybuje mezi osmi a deseti procent veškerých příjmů společnosti Adidas. Přerušení vazeb s Kanyem je tedy pro ně obrovským krokem, ale spousta lidí by řekla, že to měli udělat rychleji,“ domnívá se Rebecca Stewardová z amerického týdeníku Adweek.

Ban na sociálních sítích

Do sporu se Ye dostal taky se sociálními sítěmi. Nejdříve mu jeho instagramový účet zablokovala společnost Meta kvůli porušování pravidel. Svou pozornost tak po dvou letech stočil na Twitter. To potěšilo třeba miliardáře Elona Muska, který ho na síti přivítal a sám je zastánce absolutní svobody projevu, kvůli čemuž se několikrát dostal do kontroverzí.

Radost ale brzy oběma vyprchala poté, co Ye opět zveřejnil příspěvek s nepatřičným komentářem směrem k židovské komunitě. Vedení platformy ho smazalo a dočasně jeho účet zablokovalo. To umělce neodradilo. Před necelými deseti dny uzavřel předběžnou dohodu o převzetí pravicově orientované socíální sítě Parler. „Ve světě, kde se konzervativní názory považují za kontroverzní, musíme zajistit, abychom měli právo svobodně se vyjadřovat,“ prohlásil Ye.

„Kanye byl vždy, nebo alespoň v posledních deseti letech, tak trochu hromosvodem kontroverzí. Ale zdá se, že teď nastal okamžik, kdy jeho komentáře a věci, které řekl, jsou už příliš,“ řekla Stewardová pro Adweek.

Rozruch navíc navíc americkou celebritu vychází draho. Časopis Forbes letos vyměřil Westův majetek na dvě miliardy dolarů, čímž se zařadil mezi nejbohatší lidi světa. Bez podpory módních společností jeho jmění klesne na „pouhých“ 400 milionů dolarů.