Zárukou míru je demokratické Rusko. Tyranie jsou vždy agresivní, tvrdí historik Zubov

Zubov podle svých slov z Ruska odjel na poslední chvíli. Po vyhlášení mobilizace si uvědomil, že režim „spouští železnou oponu“. „Já jsem chtěl zůstat svobodný i v nesvobodné zemi, ale pochopil jsem, že teď by to znamenalo jen jedno, že mě zatknou,“ vysvětluje. Emigroval teprve na začátku října, protože stále doufal, že si ruská elita uvědomí, že nastává katastrofa a změní svoji politiku. Nyní přiznává, že se spletl.

Historik se domnívá, že ruský diktátor Putin si za dvaadvacet let své vlády dovedně vybudoval systém autoritářské moci, a proto ruské elity nezareagovaly. „Vyzdvihl do špičky docela bezvýznamné lidi. Ti lidé dostali nesmírné peníze výměnou za absolutní loajalitu a plnění Putinovy vůle. Vědí, že bez Putina neznamenají nic. To nejsou ti nadaní milionáři jako Henry Ford,“ tvrdí.