Trump vypovídal v případu pomluvy novinářky, která tvrdí, že ji znásilnil

Obsah Trumpovy výpovědi zatím není podle agentury AP známý, stejně tak ani jedna strana neuvedla, zda exprezident vypovídal osobně, nebo dálkově přes video. Ve středu byl Trump podle agentury Reuters na Floridě.

Řízení teď stojí pouze na údajné pomluvě Carrollové z roku 2019, které se měl Trump dopustit poté, co bývalá novinářka poprvé veřejně vypověděla, že ji Trump znásilnil. Trump reagoval prohlášením, že je Carrollová lhářka a „není jeho typ“. Údajný incident v kabince se stal v 90. letech a lhůta pro případné zahájení trestního řízení za sexuální zločin již vypršela.

Newyorští zákonodárci nicméně v listopadu na jeden rok umožní lidem podávat trestní oznámení za již promlčené sexuální delikty. Advokátka Carrollové Roberta Kaplanová řekla AP, že její klientka tohoto právního okna plánuje využít a bude Trumpa žalovat za znásilnění.

Trumpova advokátka Alina Habbaová uvedla, že „tento případ není ničím jiným než politickým manévrem“. „Stejně jako mnoho dalších na dlouhém seznamu čarodějnických honů na Donalda Trumpa.“

Trump tvrdí, že Carrollovou nezná

Sám Trump v listopadu 2019, pět měsíců poté, co popřel obvinění ze znásilnění, řekl, že Carrollová není jeho typ a že ji nezná. „Netuším, kdo to je. Má jenom fotku mě před mnoha lety s jejím mužem, kde si třeseme rukama na charitativní akci pro celebrity,“ řekl Trump. Fotografii, kde se Trump s Carrollovou setkal, zveřejnil například časopis The New Yorker.

Ke znásilnění podle Carrollové došlo v obchodě s oblečením Bergdorf Goodman přes ulici od mrakodrapu Trump Tower, kde Trumpa náhodou potkala. Řekla, že spolu zapředli přátelskou konverzaci a žertovali, když Trumpovi pomáhala vybírat vánoční dárky. Když se spolu ale krátce ocitli o samotě v převlékací kabince, Trump jí stáhl punčochy a znásilnil ji, řekla Carrollová.