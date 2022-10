Při protestech v Íránu zemřelo už 185 lidí. Vláda do kurdských provincií posílá těžkou techniku

Kurdské město Sanandadž se proměnilo ve válečnou zónu. Zní zde ozvěny výstřelů a vzduch halí oblaka slzného plynu. Ulice se ocitly v plamenech. Těžce ozbrojení členové bezpečnostních složek míří přímo do davů. Členové revolučních gard hlídkují na motorkách. „Minulou noc bezpečnostní složky střílely přímo na domy. Užívají vojenskou munici, až do teď jsem takové výstřely neslyšel. Lidé se opravdu bojí,“ popsal demonstrant ze Sanandadže.

Kurdy režim dlouhodobě utlačuje. Teď se menšina stala hlavním terčem úřadů. Jen od neděle v kurdských městech zemřelo pět lidí, další čtyři stovky utrpěly zranění. Informace o brutálním postupu stát cenzuruje, internet i sociální sítě zablokoval.

„Rozsah masakru je mnohem větší, než jsme schopni zaznamenat. To, co vídáme, je jen kapka v moři. Dostali jsme videa ze Sanandadže, kde revoluční gardy a další bezpečnostní složky použily kulomety s kalibrem .50 (půl palce, příkladem je třeba M2 Browning, pozn. red.). To nejsou normální zbraně,“ podotýká Ramayar Hassani z Organizace pro lidská práva Hengaw.

Rozzuřený dav se ale brání a bezpečnostní složky vytlačuje z ulic. Rozzlobené matky odvádí své syny od revolučních gard. Avšak stát se vzdát nehodlá a do kurdských provincií převáží těžkou vojenskou techniku včetně tanků a dronů.

Protestuje se v padesáti městech napříč Íránem. Hybateli nepokojů se stali studenti vysokých i středních škol - mezi nimi mladé dívky, které nebojácně dál strhávají hidžáby.