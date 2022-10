Ukrajinská armáda prolomila ruské linie u Chersonu, postupuje i na severu

Torske je vzdálené asi patnáct kilometrů východně od Lymanu. Rusové podle mluvčího východního uskupení ukrajinských sil Serhije Čerevatyje ustoupili do města Kreminna, které leží už v Luhanské oblasti zhruba dvacet kilometrů dále na východ, a snaží se tam upevnit obranné pozice.

Zelenskyj oznámil pokrok také na jihu

Prezident Zelenskyj v noční řeči oznámil pokrok také na jihu země. Ukrajinské síly podle něj plně osvobodily malé obce Archanhelske a Myroljubivka, které se nacházejí na severu Chersonské oblasti.

Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu, jako to o vývoji bojů na jihu Ukrajiny, nelze bezprostředně nezávisle ověřit. Výraznou vojenskou aktivitu Ukrajiny potvrzuje i okupační správce regionu Volodymyr Saldo. „Je to napjaté, řekněme to takhle,“ uvedl v ruské státní televizi.

Vzhledem k faktu, že v neděli dle ruskojazyčného webu BBC různé zdroje z obou stran psaly, že ukrajinská armáda dobyla obec Zolota Balka na břehu Dněpru a postupuje dále na jih, lze předpokládat, že ukrajinská ofenziva pokračuje ve zmíněném regionu i nadále. Stanice zároveň upozornila, že ukrajinské ozbrojené síly žádají obyvatele, aby nezveřejňovali kvůli bezpečnosti vojáků a civilistů žádné informace o protiofenzivě.