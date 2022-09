Mezinárodní tribunál svým posledním verdiktem potvrdil doživotí pro vůdce Rudých Khmerů

Tribunál v Kambodži od zahájení činnosti v roce 2006 odsoudil jen tři vedoucí představitele režimu Rudých Khmerů, všechny k doživotnímu vězení. Prvním byl Kang Kek Ieu (známý jako Duch), který vedl nechvalně proslulou kambodžskou věznici S-21, následovali ho hlavní ideolog Rudých Khmerů Nuon Chea a bývalý premiér Khieu Samphan.

Khieu Samphan si doživotní trest odpykává také za zločiny proti lidskosti, kde již vyčerpal všechny možnosti odvolání, takže na jeho doživotním setrvání za mřížemi se ve čtvrtek nic nezmění.

Tribunál, jehož fungování přišlo na více než 330 milionů dolarů, byl kritizován za pomalou práci a i za to, že se nechal ovlivňovat zásahy vládnoucí strany v zemi. Kambodžský premiér Hun Sen, který bývá řazen k někdejším stoupencům Rudých Khmerů, v roce 2010 řekl tehdejšímu generálnímu tajemníkovi OSN Pan Ki-munovi, že další obvinění „nejsou dovolena“. Pokud by soud rozšířil své vyšetřování až do počátků revoluce, otevřelo by to podle něj jen staré rány a mohlo by to vést až k vypuknutí občanské války v zemi.