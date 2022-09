Záchranné akce po zemětřesení v čínském S’-čchuanu komplikují covidové lockdowny

Úřady v hlavním městě Čcheng-tu pokračují v nařízeném lockdownu, přestože budovy se chvějí kvůli následným otřesům. Na sociálních sítích se šíří video, na němž se obyvatelé dohadují s personálem, který jim brání uchýlit se do bezpečí.

Záchranáři vedou zápas s časem a s živly. Slaňují řeku, aby se dostali do zasypaných vesnic. V terénu se mohou pohybovat jen pěšky, sesuvy půdy zničily cesty. „Zvažujeme použití vrtulníků k evakuaci zraněných. Problém je v tom, že hora je strmá a je téměř nemožné přistát. Pracujeme na tom,“ popisuje situaci náčelník záchranného týmu Čao Feng.

Analytik Filip Šebok z Asociace pro mezinárodní otázky ve středečním Horizontu ČT24 zmínil, že záběry z míst ukazují absurditu současné situace, kdy se politika nulového covidu stala absolutním axiomem čínské politiky, který stojí nad všemi ostatními ohledy. „Podobně absurdní případy jako teď v S'-čchuanu jsme viděli za poslední roky po celé Číně. Pramení z toho, že různé složky systému cítí obrovský tlak shora, aby udržely situaci pod kontrolou. Proto jdou často i za hranice toho, co je nutné a co vyžadují centrální úřady v Pekingu. Je tu vidět i jistou neschopnost flexibility aparátu, pro které se stávají protipandemická opatření určitou logikou jejich fungování a vlastně operují z nějaké setrvačnosti,“ vysvětlil Šebok.

Množící se počty podobných incidentů, kdy lidé protestují proti chování státních složek, podle něj nejsou náhodou. „Viděli jsme to v Šanghaji před pár měsíci, viděli jsme to v Šen-čenu a i jinde po Číně, že nálada se celkově zhoršuje. Samozřejmě nemáme úplně kvalitní data, která by nám přesně ukázala jestli a jak důvěra obyvatelstva vůči politice Pekingu klesá. Myslím si však, že se dá objektivně říci, že oproti roku 2020, kdy Čína působila, že její politika je efektivní, teď po pár letech logika pokračování této politiky není tak jasná, takže i nespokojenost obyvatelstva určitě roste.“