Nedaleko Bratislavy dopadl meteorit. Místo dopadu láká sběratele i vědce

Sběratel meteoritů Henrich Schiller používá k výzkumům moderní pomůcky. Pro archeologické nálezy jsou zakázané, on ale hledá kusy mnohem starších a vzdálenějších těles. „Když jsem vzal meteorit poprvé do ruky, tak mi přišlo fascinující, že je to z vesmíru, že je to z míst mimo naši planetu, a musel jsem si nějaký koupit a potom se tomu začít víc věnovat.“

Dnes jich má čtyřicet a další nabízí kolegům nebo institucím. Kusy z vesmíru dosud lovil hlavně přes internet, teď je však na stopě těch nejcennějších.

Pro sběratele meteoritů je to štěstí skoro jako z jiného světa. Spadly mu zhruba patnáct kilometrů od domu, u obce Pusté Úľany. „Byl pozorovaný –⁠ což je velmi netypické –⁠ za bílého dne. Pozorovali ho čeští a moravští astronomové,“ informuje Schiller. Jenže právě denní dopad ztížil šance místo objevit. Mnohem lépe je žhnoucí meteor vidět v noci.