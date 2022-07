Zemřela Ivana Trumpová, bylo jí 73 let

Ivana Trumpová (rozená Zelníčková) pocházela ze Zlína (tehdejšího Gottwaldova), byla členkou národního juniorského týmu v lyžování.

Ve Spojených státech podnikala v realitách, podobně jako její první manžel. S Donaldem Trumpem se vzali v roce 1977 a rozvedli se v roce 1992. Měli spolu tři děti: Donalda juniora, Ivanku a Erika.

V minulosti odmítla místo velvyslankyně USA v České republice. Uvedl to český prezident Miloš Zeman v roce 2017 po setkání s Trumpovou. Odůvodnila to podle něj tím, že by to bylo moc pracovně náročné.