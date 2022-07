Květinová unie. Výzdoba českého předsednictví symbolizuje jednotu a ekologii

Před třinácti lety visela u stropu budovy Rady EU plastika sochaře Davida Černého Entropa, která se strefovala do stereotypů unijních států. Dílo strhlo vlnu kritiky a české předsednictví ho raději předčasně sundalo.



Pro svou letošní výzdobu se Česko rozhodlo držet při zemi, a to doslova. Hlavní dekorací je totiž koberec s věnečkem dvanácti květů seřazených do tvaru a podoby unijní vlajky. „My se domníváme, že doba se změnila a že v této situaci je potřeba porozumění, pochopení a skutečně evropské jednoty,“ komentuje výzdobu kulturní atašé Denisa Šedivá.