Pád mostu v italském Janově je před soudem. Čeká se dlouhý proces

„Soud začíná, po téměř čtyřech letech máme velká očekávání. Očekáváme, že tento proces přinese spravedlnost, že objasní příčiny a odpovědnost, které vedly ke smrti našich příbuzných,“ uvedla v den prvního slyšení mluvčí sdružení obětí zřícení mostu Egle Possettiová.

„Jinak by smrt našich blízkých byla zbytečná a nemohli by odpočívat v pokoji,“ řekla.

Mezi obžalovanými jsou bývalí manažeři i ministerští úředníci

První rozsudky by podle pozorovatelů mohly padnout za dva roky, uvedla agentura DPA. Mezi obžalovanými jsou bývalí manažeři společnosti Autostrade per l´Italia (Aspi), která měla most v době jeho zřícení ve správě, a firmy Spea, která prováděla údržbu a kontrolu konstrukce, ale také bývalí úředníci ministerstva dopravy.

Obžalovaní jsou mimo jiné z mnohanásobného zabití, zanedbání úředních povinností, ohrožení bezpečnosti dopravy či padělání dokumentů.