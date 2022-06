Izraelské nemocnice chrání před hackerskými útoky speciální centrum

„Nemůžu sdílet přesná čísla, ale útoky pokračují neustále. Každý den čelí všechny nemocnice pokusům o napadení,“ tvrdí analytička kybernetické centrály Ajala Rosengartenová. Izrael podobně jako Česko už zažil natolik masivní počítačové útoky, že dokázaly vyřadit zdravotnická zařízení z činnosti. Loni v říjnu byla paralyzována třeba nemocnice ve městě Chadera.

„Na té odborné bázi Izrael a Česká republika mají co sdílet. A i my se máme co učit. Nicméně v Česku těch odborníků není mnoho, ale jsme také, co se týče lidských zdrojů a jejich znalostí, velmi ceněni ve světě,“ myslí si Ivan Bartoš, který dispečink v Jeruzalémě navštívil.

„V kybernetické ochraně jsme možná lepší, než si myslíme. Určitě jsme v té první třetině evropských zemí. Izrael to ví a v tomto smyslu s námi velmi úzce spolupracuje,“ uzavírá český velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický.