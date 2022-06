V Nizozemsku pohřbili pětici československých letců. Padli před 81 lety

Stali se hrdiny

Památku letců ve čtvrtek uctili nejen ministři české, slovenské a nizozemské vlády, ale i několik desítek příbuzných a blízkých. „Můj prastrýc a jeho společníci neodjeli z domova, aby se stali hrdiny. Ale jsou jimi,“ řekl prasynovec Konštatského Radan Bukva.

Připomněl, že komunistický režim po válce československé letce, kteří bojovali proti nacistům v britských službách, pronásledoval a ty padlé se snažil vymazat z paměti národa. Uctít památku mnohých z nich se tak daří až nyní.

Nizozemská ministryně vnitra Hanke Bruinsová při ceremoniálu připomněla citát Václava Havla, podle něhož je povinností každého bojovat za demokracii. Černochová dodala, že příběh československých letců je připomenutím toho, že by Češi a Slováci v době války na Ukrajině neměli zapomínat na boj za svobodu. „Je tady paralela s Ukrajinou, zcela bezprecedentním napadením ze strany Ruské federace, agresora, který stejně jako nacistický režim nebral ohledy vůbec na nic. Co chtěli mít, to měli. A to bychom jako civilizovaný svět v 21. století nikdy neměli dopustit,“ dodala Černochová.