Španělsko zasáhla nejintenzivnější vlna veder za dvacet let, nyní se valí do Francie

Ve Španělsku v úterý vyvrcholila silná vlna horka, kterou meteorologové označují za nejhorší v polovině června za posledních dvacet let. Masa teplého vzduchu se přesouvá z Pyrenejského poloostrova do Francie, kde by vysoké teploty měly přetrvat až do konce týdne, napsala agentura AFP.