Po týdnech klidu otřásly Kyjevem silné výbuchy. Rusové zřejmě útočili na železniční infrastrukturu

Svědkové, na které se odvolává Reuters, hovořili o explozích a dýmu nad Kyjevem. Starosta města Vitalij Kličko informoval o „několika výbuších v Darnycké a Dněprovské čtvrti“ s tím, že v lokalitách zasahují záchranáři. Později uvedl, že byl jeden člověk hospitalizován.

Serhij Leščenko z vedení železniční společnosti Ukrzaliznycja uvedl, že útok cílil na železniční infrastrukturu a ta také byla zasažena.

Generální štáb ukrajinské armády uvedl v neděli ráno, že „agresor nadále vede raketové a letecké útoky na civilní a vojenskou infrastrukturu v naší zemi, a to hlavně v Kyjevě“. Starosta obce Brovary na východním okraji Kyjeva se ráno zmínil také o ostřelování tohoto předměstí. Podle starosty ale nejsou informace o škodách.

Četnost útoků na ukrajinské hlavní město se snížila poté, co se ruská vojska stáhla z Kyjevské oblasti, úplně bezpečné však není. Raketový útok podnikly ruské jednotky například na konci dubna, kdy byl v Kyjevě na návštěvě generální tajemník OSN António Guterres. Posledních několik týdnů ale podobně velký útok nepřišel.

Kyjev je i přes aktuální útok v současnosti poměrně bezpečným městem ve srovnání s východem a jihem Ukrajiny, kde pokračují boje ukrajinských sil proti ruským invazním jednotkám. V bojích o Severodoněck tvrdí obě strany, že v sobotu dosáhly úspěchů, a hovoří o velkých ztrátách nepřítele.

Londýn potvrdil úspěšné ukrajinské protiútoky v Doněcku

Že Ukrajinci provedli úspěšné protiútoky, ovšem potvrdilo ve svém pravidelném hodnocení situace i britské ministerstvo obrany. Podle předsedy luhanské oblastní správy Serhije Hajdaje boje v Severodoněcku pokračují. „Město je víceméně rozděleno na poloviny,“ prohlásil. Rusové stále ovládají východní část města, podle Hajdaje byly při sobotních bojích poškozeny některé části chemičky Azot.

Londýn také uvedl, že do pouličních bojů v Severodoněcku nasadila ruská armáda hlavně jednotky ze samozvaných „republik“ v Doněcké a Luhanské oblasti. Podle ministerstva obrany je to taktika, kterou Rusové použili i v Sýrii, kde do městských bojů posílali hlavně své místní spojence, aby omezili vlastní ztráty.

Ukrajinský generální štáb uvedl, že ruské síly při útoku na obec Čerkaši Tyšky na předměstí Charkova použily zakázanou fosforovou munici. Toto tvrzení stejně jako další prohlášení obou zpráv o situaci na frontě nelze ověřit, obvinění Ruska z použití fosforu na Ukrajině se ovšem objevily již dříve.