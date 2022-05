Separatisté v Podněstří obviňují Ukrajinu z pokusu o útok. Podle Kyjeva se chystá evakuace rodin ruských důstojníků

Úřady neuznávaného moldavského regionu Podněstří v posledních dnech obviňují Ukrajinu ze série incidentů, které označují za teroristické útoky na vojenskou i civilní infrastrukturu. V Podněstří jsou rozmístěny ruské jednotky a panují obavy, že by mohly posloužit k otevření nové fronty proti Ukrajině.

Ukrajinský generální štáb v úterý uvedl, že se v oblasti připravuje evakuace rodin ruských důstojníků. „Situace v Podněstří zůstává složitá. Jednotky ruských vojsk jsou nadále v plné bojové pohotovosti. Koná se příprava k evakuaci rodin důstojníků skupiny ruských vojsk,“ uvedlo ukrajinské velení bez dalších podobností v hlášení o situaci na bojišti. Stanice BBC poznamenala, že ve válečných podmínkách nelze toto tvrzení ověřit.

Separatisté obviňují Ukrajinu z útoku dronem

Podle separatistů v úterý odstartoval z území Moldavska bezpilotní letoun s trhavinou a kanystrem se zápalnou směsí. Dron údajně v noci na úterý zneškodnila protivzdušná obrana chránící televizní a rozhlasový vysílač v obci Majak. Úřady v Podněstří věc označily za pokus o teroristický útok. Jedná se o další z řady incidentů, které minulý týden podle podněsterských úřadů cílily na tamní civilní i vojenskou infrastrukturu.

Kyjev poukazuje na to, že incidenty se odehrály poté, co velení ruské armády zveřejnilo plán ovládnout východ a jih Ukrajiny a vytvořit tak pozemní most s Podněstřím. Náměstek ruského ministra zahraničí Andrej Ruděnko nicméně uvedl, že Moskva by se ráda vyhnula scénáři, kdy by byl tento region vtažen do konfliktu.