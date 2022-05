Člen IS přezdívaný Jihadi George dostal ve Spojených státech osm doživotních trestů za terorismus

Čtyřčlenná skupina radikálních příslušníků IS, jejíž byl Kotey součástí, stojí za vraždami západních novinářů včetně Američanů Jamese Foleyho a Stevena Sotloffa, humanitárních pracovníků Kayly Muellerové a Petera Kassiga a syrských vojáků z let 2014 a 2015.

Kvůli britským přízvukům se skupině radikálů přezdívalo podle slavné britské kapely The Beatles. Hlavu skupiny zabil americký dron, další z členů si odpykává trest v tureckém vězení. Poslední dva se podařilo dopadnout v roce 2018, Koteyho a muže s přezdívkou Ringo. Kvůli vraždě amerických občanů o jejich potrestání usilovaly právě Spojené státy. Oběma souzeným teroristům teoreticky hrozil trest smrti. Američtí žalobci ale dopředu slíbili, že nejvyšší trest nebudou u soudu požadovat.

Pro americkou stranu bylo klíčové, aby Londýn, který muže mezitím zbavil občanství, neblokoval jejich vydání. Proto také dopředu souhlasila, že je nepošle na základnu Guantánamo, ale postaví je před běžný soud. „Vděčíme Velké Británii za podporu, kterou poskytla našemu vyšetřování. Právě díky této spolupráci jsme se dostali tak daleko,“ řekl jeden z amerických žalobců Zachary Terwilliger.

Oba souzení nejdříve odmítali uznat vinu. Kotey se ale loni v září přiznal k podpoře terorismu a braní rukojmích. Předpokládal, že bude odsouzen na doživotí. Po odpykání prvních patnácti let by ale mohl být převezen do vězení v rodné zemi. Druhého teroristu „Ringa“ porota uznala vinným před čtrnácti dny.