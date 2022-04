Macron drží vedení před prvním kolem prezidentské volby. Soustředí se na Le Penovou

Hlavní otázkou prvního kola, které se uskuteční v neděli 10. dubna, tak je, kdo doprovodí Macrona do závěrečného souboje. Přestože se Mélenchon v poslední době Le Penové přibližuje, bylo by překvapením, pokud by právě on získal druhé postupové místo, uvedl Šmíd.

V případě finálního souboje mezi Macronem a Le Penovou, tedy ve stejném personálním obsazení jako při minulé volbě, ukazují průzkumy, že by vyhrál dosavadní prezident v poměru 53 ku 47 procentům. „Rozdíl by tak byl výrazně nižší než před pěti lety, tehdy Macron získal 66 procent,“ připomněl Šmíd. Dodal však, že nic nenasvědčuje tomu, že by Macron nevyhrál.

Hlavním tématem je sociální otázka

Ještě před půlrokem to vypadalo, že hlavní téma kampaně bude bezpečnost, imigrace, islamizace země a situace v komplikovaných čtvrtích. Nyní je to však sociální otázka, kdy se řeší růst cen potravin, pohonných hmot a energií.

„Kandidáti se proto zcela soustřeďují na domácí problematiku. Zahraniční témata jsou na druhé koleji,“ reportuje zpravodaj.

Přiblížil take strategii hlavních kandidátů. „Macron se zcela zaměřuje na Le Penovou, jako by si vytvářel prostor pro druhé kolo a chtěl zase vybudovat koalici všichni proti Le Penové.“

Le Penová pak podle Šmída výrazně změnila své postoje, které měla před pěti lety. Tehdy požadovala například vystoupení z eurozóny, nyní se zaměřuje na ekonomické a sociální otázky. „A imigrace, islamizace země a bezpečnost jsou trochu v pozadí.“

Jako zajímavost zmínil to, že Mélenchon dokázal pomocí hologramu uspořádat mítinky ve dvanácti městech, přestože byl v jediném. Tento způsob vedení volební kampaně je ve Francii značně neobvyklý.

Kolik lidí přijde k volbám?

V důsledku války na Ukrajině prý ubylo předvolebních mítinků a shromáždění. „Podle voličů je to škoda, protože jsou plné emocí a kandidáti mají možnost přímo apelovat na velkou skupinu svých příznivců.“ Prezidentské volby tak byly částečně upozaděny a hovoří se o možné historické volební neúčasti, která by mohla dosáhnout až 28 procent.

Samotná kampaň je sice nyní už vidět na každém kroku, ale ještě nedávno jako by neexistovala. Na plakátovacích plochách jsou portréty všech dvanácti kandidátů. Kampaň se vede hlavně v televizi, přes pravidelné sporty, kdy musí být stejný čas pro všechny kandidáty. Na mítincích jsou aktivní hlavně Mélenchon a Le Penová, kteří svádějí boj o druhé postupové místo.