Rabující zloděje v ostřelovaných městech přivážou ke sloupům, reportuje Vlach o natáčení na Ukrajině

„Jsou to zákony války. Zkoušeli jsme s kolegy pátrat, co žene lidi k brutálním metodám proti narušitelům pořádku a došli jsme k tomu, že tam hrají roli staré kozácké tradice a zákony, které toto také určovaly,“ myslí si Vlach.

Podle něj jsou takto lidé ponecháni do příjezdu policie, která s nimi potom zahájí klasické řízení. „Slyšeli jsme ale i tvrzení, že tito lidé budou převezeni na frontu do první linie a tam budou kopat zákopy pod palbou.“

Není těžké dostat se do válčící země

Vlach říká, že není těžké se na dnešní Ukrajinu do válečné zóny dostat ani pro novináře, ani pro humanitární pracovníky. Pro cestu s humanitární pomocí prý stačí pouze naložit auto a jet, není třeba proclení ani nic podobného.

„Pokud se domluvíte s někým na Ukrajině, tak potřeba je téměř vše, hlavně hygienické potřeby a léky. Vděčnější je zajíždět více do vnitrozemí než na západ do Lvova, tam jezdí už poměrně hodně lidí. Musíte se jen připravit na delší čekání na hranicích,“ popisuje.

Také pro novináře jsou podle něj pravidla svobodná, jen občas prý místní orgány vyžadují akreditaci od ukrajinského ministerstva obrany.

„Není to nic těžkého a není se ani čeho bát, protože cesta do Kyjeva, když to srovnám s jinými žurnalistickými misemi, jako byl Afghánistán, je méně riziková. Přístup na kontrolních stanovištích k novinářům se změnil a teď nám i často děkují za to, že tam jsme,“ dodává Vlach.