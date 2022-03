Slovenská špionážní aféra ukazuje to, co není v postkomunistických zemích ojedinělé, říká Randák

„Hovořilo se o tom, že jeden ze čtyř zadržených lidí s ruskou tajnou službou spolupracoval od roku 2013, což je devět let. Nevím, nakolik slovenské bezpečnostní orgány stačily jeho činnost zadokumentovat, jestli vůbec byla dokumentována, nebo se k tomu poznání dopracovaly až teď. Ale je to přesně ten případ, který ukazuje rozvětvenost ruských zájmů, rozvětvenost ruských sítí, které působí jak na Slovensku, tak v České republice,“ podotkl.

„Slovenská informační služba selhává už léta. Je to služba, o které se dlouhodobě mluví, že by měla být zrušena a postavena úplně nanovo. Zdá se, že to, čeho jsme svědky, je špička ledovce v tom smyslu, že se celá léta nikdo nevěnoval ruské hrozbě. A když, tak to bylo jenom ve verbální rovině. Bývalé vlády, především Roberta Fica, s tím nic nedělaly. Muselo dojít až k válce na Ukrajině, aby se slovenské orgány vzpamatovaly,“ kritizoval SIS. Ta existuje od vzniku samostatného Slovenska a spolu s českou BIS je nástupkyní Federální bezpečnostní informační služby.