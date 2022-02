Orbán se zaměřuje na zkrocení cen, Márki-Zay slibuje euro. V Maďarsku začala předvolební kampaň

Základní potraviny mají v Maďarsku od února zastropované ceny. Vláda tak bojuje s nejvyšší inflací za patnáct let. Už dříve kabinet stanovil cenový strop u pohonných hmot, úroků z hypoték nebo energií. Přidal třinácté důchody, výhody pro rodiny, vyšší platy ve veřejném sektoru nebo nulovou daň z příjmů pro lidi do 25 let.

„Cena elektřiny v naší zemi je nejnižší v EU, cena plynu je třetí nejnižší. Snížení cen energií funguje,“ řekl Orbán.

Sociální balíčky jsou jedním z pilířů předvolební politiky Fideszu, uvádí Obrovský. A dodává, že současně s volbami se bude konat i referendum o sexuální výchově dětí. Fidesz tak chce mobilizovat voliče a potvrdit svou pozici ohledně zákona, který je podle kritiků namířený proti sexuálním menšinám.